"Jimin" de BTS tendrá su propio avión personalizado, para su cumpleaños

No cabe duda la fama que tiene la agrupación BTS y el fandom enorme de seguidores por todo el mundo, si tu eres una ARMY, ya sabrás que uno de los integrantes de esta banda de k-pop, está próximo a celebrar su cumpleaños número 27 este 13 de octubre, así es, hablamos de Jimin, este chico integrante de una de las bandas surcoreanas, más famosas del momento.

Se dice que el mes de octubre será el mes de “Jimtober” nombre creado por las Armys de esta agrupación, las fanáticas están planeando una celebración que durara más de un mes, pero dentro de esta celebración las seguidoras ya están planeando diferentes actividades y programas comunitarios para conmemorar a su ídolo.

Uno de los proyectos sorpresa que tienen preparadas estos fans, para este chico, es personalizar un avión, el cual incluye la imagen de “Jimin” como promoción, este avión será usado por el bailarín mientras se traslada todo el mes a sus presentaciones.

Un Fandom de china con nombre JiminBar, logro que una aerolínea de nombre Jeju Air, pudiera personalizar dicha nave con la imagen del cantante, este se verá desde el exterior del avión el cual lo tendrá 1 de Septiembre hasta 30 de Noviembre.

The First in the world—Customized Exclusive Airplane in cooperation with Jeju Air



Period: 9.1-11.30

Flight Number: HL8087



Note: The route may be changed due to some special reasons, please download Flightradar24 to check the flight information. pic.twitter.com/vp6AMpqjgd