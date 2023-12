JLo y Ben Affleck culpan a la prensa de padecer estrés postraumático

Durante un evento en la alfombra roja, Jennifer Lopez reveló que ella y su esposo Ben Affleck, han tenido que lidiar en silencio con su trastorno de estrés postraumático (TEPT) desde el año 2004, época en la que hicieron pública su relación.

La talentosa actriz y cantante de origen puertorriqueño compartió que el acoso constante de los medios de comunicación fue lo que detonó su trastorno de estrés postraumático, apenas en los primeros años de su relación amorosa.

Con el paso de los años y tras regresar con la persona que aman, la protagonista de películas como ‘Estafadoras de Wall Street’ y ‘Marry Me’, junto al intérprete de ‘Batman’, declaran que ahora lo más importante para ellos es no dejarse influenciar por aquellos que sólo buscan afectarlos.

"Pero ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quien eres" , expresó Jennifer Lopez en un filme dirigido por Dave Meyers.

Jennifer Lopez says she and Ben Affleck still ‘have PTSD’ from their first romance https://t.co/rYCQGewJZV pic.twitter.com/2ZYcBDzzzC — Page Six (@PageSix) December 21, 2023

En los últimos meses la pareja fue captada por las cámaras peleando y en algunas ocasiones ambos han declarado que esto se debe al acoso de los paparazzis, quienes los siguen día y noche a donde sea que vayan.

La intérprete de ‘On The Floor’ lanzará en febrero del próximo año ‘This Is Me... Now’, un álbum con el que celebra 20 años de su disco ‘This Is Me... Then’.

En él, contará parte de su relación con el actor, que muchos le recomendaban evitar.

El disco estará acompañado por el filme de Meyers, donde documentará su romance con Affleck.

"Como artistas, tenemos que seguir nuestro corazón y esta soy yo siguiendo mi corazón y haciendo algo que tal vez todo el mundo no pensó que era la mejor idea, pero tenía que hacerlo" , dijo Lopez.

La declaración de la pareja no es la única que se ha visto afectada por el constante acoso de los medios en Hollywood, que buscan el momento perfecto para captar a las celebridades en sus mejores y peores momentos de sus vidas.

Con información de Reforma