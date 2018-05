Agencia

FRANCIA.- John Travolta asistió al Festival de Cannes para presentar su película "Gotti", en la que se convierte en uno de los mafiosos más populares de Estados Unidos. Sin embargo, también se dio tiempo para asistir a una fiesta ambientada por el rapero 50 Cent.

Ahí, el actor de "Fiebre de sábado por la noche" demostró que todavía mantiene sus grandes dotes de baile, pues sacó brillo a la pista al ritmo del rap de 50 Cent, según quedó registrado por el mismo rapero en sus redes sociales.

También te puede interesar: ¡Como dos gotas de agua! Sobrina de Anahí es idéntica a su tía

El video ha alcanzado casi un millón de reproducciones, tiene más de 26 mil likes y 8 mil retuits.

Travolta es un gran fan del baile y en múltiples ocasiones ha declarado que recurre a éste cuando quiere adelgazar, pues considera que "no hay nada mejor que bailar para ponerte en forma. Es muy divertido. Lo recomiendo".

Actualmente, se encuentra promocionando la película "Gotti", en la que actúa junto a su esposa Kelly Preston y su hija Ella, de 18 años.

Me and John Travolta partying 😆 l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr