John Wick 3 es más violenta que nunca: críticos

MÉXICO.- La sangre y la violencia volverán de nuevo a la gran pantalla con el regreso de Keanu Reeves en 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum' la tercera entrega de esta saga llena de acción que ya está recibiendo sus primeras críticas, que no dejan lugar a dudas de que sus escenas de acción consiguen mantener el listón muy alto.

Acción, violencia y muchos asesinatos son los tres aspectos de la nueva película de Chad Stahelski que más resuenan entre las primeras críticas, debido a las alabanzas que las nuevas secuencias de acción que protagoniza Reeves están recibiendo de momento, y que ya han logrado que la película consiga un 93% de aprobación en Rotten Tomatoes, superando a la primera entrega con un 87%, y a la primera secuela con un 89%.

En lo que respecta al regreso de John Wick, la forma en la que se han rodado las escenas de acción son un punto a destacar para Matt Donato de We Got This Covered, quien asegura que "No hay cambios de plano irregulares, solo meses - AÑOS - de dulce y determinado entrenamiento puesto en uso", algo en lo que coincide David Ehrlich de IndieWire, aplaudiendo el trabajo de Keanu Reeves y situando su nueva película por delante del resto del cine de acción actual: "Motivado por un profundo respeto al expresivo poder de golpear a alguien hasta la muerte, y empoderado por las extraordinarias habilidades y compromiso de su estrella de 54 años, Stahelski y los otros poetas de la matanza de percusión [...] siguen a una cabeza (cortada) y hombros por encima del resto de la comunidad de acción de Hollywood".

Pero las muchas escenas en las que vemos a Wick matando a sus adversarios no es lo único que ha conseguido llamar la atención. Robert Abele, de TheWrap, destaca el trabajo del cinematógrafo Dan Laustsen y el diseñador de producción Kevin Kavanaugh en la creación del mundo del film "puliendo los credenciales de su franquicia continuando con la mezcla de la saga de visuales de esmalte brillante y localizaciones intensificadas, particularmente en lo que se refiere a El Continental". Un mundo que también destaca Chris Nashawaty, de Entertainment Weekly para quien "el Wickverso es un alocadamente creativo, elaboradamente detallado mundo sensacionalista de reglas, códigos de conducta, jerarquías masónica, e incluso urbanidad del viejo mundo".