Agencia

HOLLYWOOD, Estados Unidos.-Su imagen sexy y rockera como la cara del perfume Savage de Dior se multiplica en carteles a lo largo de Sunset Strip. “Es raro verme cuando estoy manejando, es un poco loco”, dice el actor Johnny Depp, más acostumbrado al bajo perfil.

También te puede interesar: Le duele a estrella de Friends pasarela de amores de Theroux

Siempre cuenta que si fuera por él viviría en la sombras, que solo cuando está en un escenario tocando la guitarra o cuando interpreta a un personaje se permite no tener límites.

“Disfruto especialmente cuando soy Jack Sparrow, ahí puedo hacer cualquier cosa y salir inmune, me dibuja una sonrisa interpretarlo”. Actuar personajes raros y tocar la guitarra son, sin duda, sus dos grandes pasiones.

El video de la fragancia de Dior filmado por el famoso fotógrafo Jean-Baptiste Mondino (uno de los favoritos de Madonna) se sigue viendo en TV y en las colas del cine, aunque ya encontró su lugar en YouTube. Se lo ve dejando de tocar la guitarra y saliendo a manejar hacia las afueras de los Ángeles, hasta llegar al desierto, cerca de Joshua Tree, donde baja y entierra unos collares en la arena mientras un lobo se recuesta en el capó de su auto.

“Tengo que irme de acá, ¿qué estoy buscando?, no lo sé, algo que no puedo ver, es mágico”, reflexiona en off acompañado por la música de Ry Cooder.

Dice Depp que nunca se sintió tan auténtico como cuando posó para esta campaña. “Interpretar al capitán Sparrow me fascina, pero lo rodea algo corporativo, acá todo es auténtico, Baptiste me retrató como soy, buscó entre capas y encontró a este lobo solitario. Es un diseccionador, busca hasta encontrar en uno lo que más lo inspira”.

En pocos meses se le viene el juicio que le están haciendo sus ex representantes y todavía está limpiando la mala imagen que le generó su divorcio con la actriz Amber Heard, que lo acuso de violencia doméstica, aunque esa polémica quedó sellada con un pacto afuera de las cortes.

También filma dos películas, entre ellas una que escribió la autora de Harry Potter. Pero en este momento, Johnny Depp está en su mejor lugar, arriba de un escenario tocando la guitarra. Tiene una colección, su amigo Keith Richards asegura que algunas son tan antiguas como del siglo 15.

Desde el jueves está de gira por la costa este del país con Hollywood Vampires, la banda en la que toca guitarra junto a Alice Cooper y Joe Perry, de Aerosmith. “Johnny es un rock star y además es un muy buen guitarrista”, lo elogia Cooper, un ícono del rock teatral gore. Acá se presentan en casinos, pero en junio los esperan en Europa, donde recorrerán varios países y planean un gran show en el Manchester Arena.

La banda tiene un álbum, en el que aparecen como invitados Paul McCartney, Slash y Perry Farrell. Se los pudo ver en la edición del Grammy 2016, tocando un cover de Motörhead. La relación de Johnny con la música viene de la escuela secundaria en Miramar, Florida, donde largó sus estudios para dedicarse a esa profesión. Armó una banda con sus compañeros de colegio, The Kids, y solían abrir los recitales de Talking Heads, Iggy Popy y Los Ramones.

La banda se disolvió cuando Depp se mudó a Los Angeles y luego Nicolas Cage lo convenció de que se hiciera actor. Pero siempre se ha mantenido tocando, con otros músicos o acompañando a su ex, la cantante Vanessa Paradis.

En los años '90 abrió el club Viper Room en West Hollywood para poder tocar con una banda en la que aparecía Flea, de los Red Hot Chili Peppers. Estaba tocando, de hecho, el día en que murió de sobredosis en el club el actor River Phoenix, en 1995.

Su guitarra se escucha en el tema Fade Away de Oasis y en Kansas City, una canción inédita de Bob Dylan. Cuenta que la música lo ha salvado varias veces. “No hay pretensión, ése que está ahí soy yo”.