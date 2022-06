Johnny Depp celebra su triunfo sobre Amber Heard con lujosa cena

La tarde del pasado 1 de junio, de manera unánime, la corte del condado de Fairfax, en Virginia, le dio la razón al actor Johnny Depp en el juicio por difamación que emprendió contra su exesposa, Amber Heard, y aunque ya han pasado varios días desde ese momento, para Depp, su triunfo sigue siendo motivo de celebración.

Es por ello que el protagonista de "Piratas del Caribe" no dudó en echar la casa por la ventana y junto a varios de sus amigos más cercanos disfrutó de una exótica cena, conformada por platillos de la gastronomía hindú y por la que pagó poco más de 60 mil dólares o un millón de pesos mexicanos.

De acuerdo con la información publicada por el sitio TMZ, la noche del pasado domingo, Depp y alrededor de 20 acompañantes visitaron el exclusivo restaurante Varanasi, en Birminham, Inglaterra; donde comieron y bebieron hasta altas horas, incluso, el lugar cerró al público para que el grupo pudiera estar más tranquilo.

El portal estadounidense también reveló que tuvieron la oportunidad de hablar con el director del conjunto Mohammed Hussain, quien les aseguró que el histrión es un gran tipo.

Johnny, además accedió a convivir y fotografiarse con todo el personal del restaurante, incluyendo las hijas de Hussain, quienes pudieron convivir con él e imitar frases de sus películas. Al finalizar la velada, Depp no solo pagó la cuenta sin si quiera fijarse en el recibo, también dejó una generosa propina.

