Johnny Depp prepara el segundo ataque legal contra Amber Heard

Ciudad de México.- Luego de enfrentarse en Londres, Johnny Deep y Amber Heard se volverán a ver las caras en un juicio, ahora en Estados Unidos, en un enfrentamiento que podría durar años.

Según El País, esta semana se conocerá el veredicto del juicio de Johnny Depp contra el tabloide The Sun, por publicar un artículo de opinión en el que se aseguraba que existían "pruebas abrumadoras" que demostraban que el actor se vio envuelto en episodios de violencia doméstica contra su esposa, Amber Heard.

En Estados Unidos, el caso se tenderá en el estado de Virginia y atiende la denuncia del actor contra Heard por describir presuntos abusos y amenazas de muerte en un artículo publicado en el periódico The Washington Post unos meses después de llegar a un acuerdo de divorcio.

Esta nueva disputa la enfrentará Heard con el mismo equipo de abogados, quienes regresan de unas vacaciones en Turquía, según una fuente del Daily Mail.

"No importa cuál es el resultado (del caso de Depp contra The Sun), Amber se está preparando para la segunda ronda. Pero si Johnny gana su caso contra The Sun, entonces seguirá y seguirá. Podría durar años", señaló el diario.

En el mes de julio, Depp y Heard se han visto de nuevo las caras, aunque con mascarilla, en el Tribuna Superior de Londres. El actor demandó a News Group Newspapers, el imperio mediático de Rupert Murdoch, y al director de The Sun, Dan Wooton, por escribir este último un artículo que reforzaba las acusaciones de la actriz.

Los abogados de Depp aseguraron que el proceso judicial era "muy doloroso" para el actor. Sin embargo, el intérprete no tiene ningún reparo en sentar en el banquillo nuevamente a su ex esposa. El enfrentamiento entre ambos se prolonga ya cuatro años y podría seguir así si Depp sigue empeñado en limpiar su imagen y Heard, en convertirse en una heroína para las mujeres.