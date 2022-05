Johnny Depp sorprende a fans en concierto de Jeff Beck

Después de meses en el estrado por la demanda contra su ex esposa Amber Heard, Johnny Depp apareció en el concierto del guitarrista británico Jeff Beck para tocar la guitarra, la reacción de los fans en redes sociales no se hizo esperar.

El actor estadounidense Johnny Depp ha permanecido en juicio por una demanda contra Amber Heard, quien fuera su pareja de 2015 al 2017, además colocó una contra demanda de 100 millones de dólares.

A partir del día viernes se vio a un Deep mucho más relajado debido que el juez comenzó a deliberar el juicio entre las estrellas de Hollywood.

El actor se tomó la libertad de aparecer tocando la guitarra y cantando en el show del grupo del guitarrista Jeff Beck, durante su presentación en el Ayuntamiento de Sheffield, este domingo, 29 de mayo, por la noche.

Johnny Depp’s now back doing what he loves the most ! Few days after end of the trial, he’s on stage with Jeff Beck singing « isolation »



« Victim of the insane.. » pic.twitter.com/kiD2AO6QbV