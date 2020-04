Jon Bon Jovi imparte lección virtual a niños de preescolar

Florida.- Un maestro de preescolar llevó su clase virtual del lunes a otro nivel al tener como invitado al ídolo del rock Jon Bon Jovi para una lección de vida en tiempos de cuarentena.

El mes pasado, el laureado rockero lanzó una versión incompleta de “Do What You Can” (Haz lo que puedas), una balada sobre la batalla de la nación para contener la pandemia del coronavirus, y le pidió a sus fans que le enviaran versos para ayudar a terminarla, reportó el diario The Palm Beach Post.

Michael Bonick, un profesor de la Escuela Primaria Marsh Pointe en Palm Beach Gardens y viejo admirador de Bon Jovi, vio la invitación del cantante, consiguió la información de contacto de un miembro de su personal y envió junto a sus estudiantes textos sobre sus propios encierros.

Un miembro del equipo de Bon Jovi respondió que éste quería conocer a los niños, y el lunes a las 10 de la mañana el artista apareció en las pantallas de sus computadores.

“El Sr. B los puso a escribir y me emocioné mucho de escuchar eso”, dijo el rockero a los estudiantes, “porque si ponen sus sentimientos en papel a veces se convertirán en canciones, a veces se convertirán en cuentos y uno nunca sabe a dónde eso pueda llevarlos”.

Hasta ahora, el cantante ha recibido miles de propuestas en línea, algunas de las cuales ha incorporado en interpretaciones de la canción que transmite por internet desde su casa en Nueva Jersey.

Ante los 20 alumnos de preescolar — y sus padres — Bon Jovi tocó una guitarra acústica y cantó tres de las frases escritas por ellos que hablaban de soledad y aislamiento.

Tras interpretar ocho líneas que terminaron con, “Mis padres hacen lo mejor que pueden/Pero puedo ver que están estresados”, felicitó al autor, un niño apodado A.J.

“Eres una estrella de rock and roll”, le dijo. “Hemos escrito esto juntos, tú y yo compañero”.

Bonick mandó la tarea la semana pasada y exhortó a los niños a que escribieran sobre dónde y con quién estaban. Dijo que el tema recurrente era estar varado en casa y que eso estaba bien, porque quiere que los pequeños escritores documenten sus vidas en estos momentos extraordinarios.

“Una vez que salgamos de esto, porque vamos a salir de esto, será historia”, señaló.

Sobre la experiencia de los niños con Bon Jovi, dijo: “Estaban impresionados. Les encantó cada minuto”.