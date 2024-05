Jonas Brothers posponen shows en México; Nick contrajo influenza

Si ya tienes listo tu ‘outfit’ y tu boleto para ver a los Jonas Brothers en México, deberás guardar ambos, pues la banda dio a conocer que pospondrán sus conciertos ya que Nick contrajo influenza.

¡No rompas tu boleto ni derrames lágrimas! A pesar de que revelaron que ya no se presentarán en las fechas establecidas desde hace varias semanas, recalcaron que las nuevas citas han sido reprogramados para agosto.

Hi guys. I have come down with the nasty strain of influenza-A that’s been going around, and I’m not able to sing at the moment. We always want to be able to give you guys the best show and I’m just not able to do that for these shows in Mexico at this time.



