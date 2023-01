Jonas Brothers recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Los Jonas Brothers recibieron este lunes la estrella número 2745 en el Paseo de la Fama de Hollywood. Nick, Joe y Kevin, quienes formaron la banda en 2005, estuvieron en la inauguración frente a cientos de fans.

“¡Hollywood! Aquí estamos Muy orgullosos de ser oficialmente parte de @WalkofFameStar! Gracias a todas y cada una de las personas que vinieron y vieron la transmisión en vivo para celebrar con nosotros. ¿Siguiente? ¡Música nueva!”, escribió el grupo.

Hollywood! Here we are 😎 So proud to officially be a part of the @WalkofFameStar! Thank you to each and every person who came out and watched the livestream to celebrate with us. Next up? New music! https://t.co/CjvOnTOPUg pic.twitter.com/5a1FFvXifJ