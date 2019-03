Revelan que Alex Rodriguez ‘le puso el cuerno’ a JLo

Staff

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- José Canseco, ex beisbolista, reveló que Alex Rodriguez le fue infiel a Jennifer López, a unos días de que la pareja anunció su compromiso.

A través de su cuenta de Twitter el ex bateador de los Yankees de Nueva York dijo que el prometido de la cantante estaba saliendo con su ex pareja.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is