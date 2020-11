¿A quién le dejó su herencia José José? Hallan su testamento

Ciudad de México.- A un año de la muerte de José José, sus hijos mayores, José Joel y Marysol Sosa, dieron a conocer que ya apareció el testamento del "Príncipe de la Canción".

Los tres acudieron a los juzgados para dar fe de que se localizó este documento y en entrevista con el programa "Hoy", José Joel dijo: "Estamos contentos, ya encontramos el testamento y estamos iniciando este proceso".

Marysol declaró: "Ahorita estamos presentes quienes están dentro del testamento, pero aún no tenemos fecha para la siguiente audiencia (la lectura del mismo)".

Por su parte, Anel Noreña, madre de José Joel y Marysol, comentó: "En el corazón de Pepe y Marysol hoy es un día de fiesta y en el mío también, porque su papá sí pensó en ellos. Es hermoso lo que está pasando".

José José murió rodeado de misterio

Cabe recordar que el cantante José José falleció el 28 de septiembre de 2019, en medio de un gran misterio, pues tras su partida mucho se ha especulado sobre a quién le heredó sus bienes.

En enero de este año, los hijos mayores del cantante solicitaron a las autoridades realizar un juicio sobre la sucesión testamentaria para el reparto justo de la herencia, ya que se dice, le habría dejado todo a su hija menor, Sarita Sosa.

Anel Noreña es la albacea

Laura Núñez, ex representante de El príncipe de la canción confirma el hallazgo del testamento, pero no descarta que Sarita sea también heredera.

El único hecho, hasta ahora, es que la encargada de cumplir con las instrucciones en el documento es Anel Noreña.

"Yo fui como acompañante pero no leí el testamento y en la sucesión lo único que se dijo es que era la señora Anel la albacea, no se mencionó a ningún otro heredero, así que desconozco si está Sara o no está” " dijo Núñez.

De acuerdo con Radio Fórmula, en las gestiones se supo que el testamento de José José se realizó en México en 2006 y, aunque vivió en el país vecino, el artista nunca dejó de tener la nacionalidad mexicana.

Si hubiera llegado a dictar la distribución de su herencia en Estados Unidos, el intérprete de “Gavilán o Paloma” habría tenido que validar su decisión ante el consulado de México en dicha región.

Los registros indican que eso no ocurrió y por ello el único testamento válido de José José es el papel donde se refiere a Anel Noreña como la beneficiaria universal.

(Con información de El Universal y Radio Fórmula)