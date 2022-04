José Manuel Figueroa insiste que "Fruta prohibida" es de su autoría

La lucha por recuperar los créditos oficiales del tema “Fruta Prohibida”, José Manuel Figueroa insiste que la canción es de su autoría, pues asegura que la compuso para Ana Bárbara cuando mantenían una relación.

A través de una entrevista, el hijo de Joan Sebastian refirió que no busca las regalías de la canción, pero sí el reconocimiento, ya que el sencillo lo compuso cuando él mantenía un romance con la grupera en el año 2000.

"Yo nunca he dicho que no (sea de Ana), siempre va a ser de ella: se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra, se lo pedí hace dos o tres años y platiqué con ella para que me compartiera el crédito", relató el cantante ante las cámaras de "Venga la alegría" de TV Azteca.

El intérprete puntualizó que lo último que quería con la disputa es dinero. "No le estoy pidiendo regalías pasadas ni a futuro, ni presentes, yo lo único que quiero es que se me dé el reconocimiento de la obra".

Refirió que su caso no es el único pues esa una situación que lamentablemente pasa entre compositores, por lo que ahora recurrió al Instituto Nacional del Derecho de Autor, quien tomará acciones de investigación: "Pues yo voy a presentar mis pruebas, ella las suyas", agregó Figueroa.

Pleito por la autoría de “Fruta Prohibida”

Hace un par de semanas, José Manuel Figueroa compartió un video en redes sociales que desató lo que hoy ya es una batalla legal.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó un metraje donde se podía apreciar cantando la canción “Fruta Prohibida”, con banda en vivo, pero decidió dejar un mensaje que ocasionó una gran polémica.

“FRUTA PROHIBIDA…Rescatado mis canciones y composiciones, aunque se vaya del rancho el becerro, regresa la vaca el cuatrero” escribió el artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Figo (@josemanfigueroa)

Tras estas fuertes declaraciones, los medios preguntaron a Ana Bárbara, si lo dicho por su expareja era cierto.

La intérprete de “Loca” aseguró que ella escribió la canción y que las acciones de Figueroa solo deja ver que es una persona machista y misógina.

"Número uno, es faltar al respeto y casi con todo el amor del mundo. Te puedo decir que se me puede hacer como una especie de machismo disfrazado, se me hace una declaración desafortunada porque no puedes decir eso de una canción de Fato, cómo te iría con un hombre, verdad. Pero a veces es '¡Ay! Pues aquí voy a poder poner la daga’ " dijo en una entrevista la artista.

(Con información de El Universal)