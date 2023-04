Joven denuncia acoso y abuso sexual contra Adrián Marcelo, conductor de TV

Tras una publicación en redes sociales donde una joven denuncia haber sufrido acoso y abuso sexual, la Fiscalía General de Justicia Estatal abrió una carpeta de investigación, en la que indica que se esclarecerá los hechos difundidos en redes sociales.

Los señalados en la denuncia pública son Adrián Marcelo, conductor de programas en Multimedios y Miguel Ángel, ex mejor amigo de la víctima.

En redes, se logra leer lo siguiente:

Aunque la Fiscalía no detalló el caso específico que motivó la apertura de una investigación ni reveló los apellidos de los señalados, una fuente confirmó que es por la publicación que realizó la joven, Carolina Lerma en Instagram.

La joven identificada como Carolina Lerma, hizo público a través de su red social Instagram lo que le pasó tiempo a tras con el conductor de multimedios y otro joven que fue importante en su momento, con el fin de sanar internamente y por empatía con todas las mujeres víctimas de violencia de género.

Señaló que tuvo una relación de noviazgo con Adrián Marcelo.

"El pasado 4 de febrero del 2022 tuve un encuentro con Marcelo debido a que meses atrás tuvimos una relación sentimental, el motivo era únicamente hablar de cómo me sentía respecto a lo que había sucedido entre nosotros. Él sugirió vernos en un departamento a lo cual yo preferí hablar en su auto ya que mi intención era ser breve”, “Estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir con su mal trato hacia mí, el comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué", publicó Carolina.