Juan Carlos "El Borrego" Nava sufre terrible accidente motociclístico

Ciudad de México.- Juan Carlos "El Borrego" Nava está recibiendo saludos y buena vibra tras sufrir un accidente motociclístico que le dejó el rostro muy golpeado.

Dicho accidente lo ha llevado a despedirse temporalmente del programa "Generación X", el cual conduce con Sandra Quiroz, Edna Monroy, Viviana Martínez y Mariazel.

Reportan que Juan Carlos recibió más que raspones, heridas e hinchazones en el accidente, sino que también podría tener dos costillas rotas.

Algunos usuarios de Twitter sospechan que "El Borrego" no sufrió un accidente motociclístico y las heridas que tienen son golpes físicos propinados por alguien, así lo expresaron en la publicación que compartió Juan José Origel desde su cuenta oficial de Twitter.