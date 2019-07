¿Los reconoces? Juan Osorio comparte imágenes de sus agresores

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio quien fuera golpeado y amarrado por cuatro sujetos que entraron a robar a su casa, dio a conocer el rostro de tres de los presuntos agresores.

De acuerdo a Infobae, en la imagen obtenida por las cámaras de seguridad de la propiedad, se ve a los tres sujetos sospechosos: uno con camisa azul, otro con gorra y el tercero con sudadera negra.

También te puede interesar: Golpean, asaltan y amenazan de muerte a Juan Osorio (video)

"Les pido mucha atención ESTOS son tres de los RATEROS que violaron mi casa", fue el mensaje que usó el ex esposo de Niurka Marcos.

Les pido mucha atención ESTOS son tres de los RATEROS que violaron mi casa. Los tenemos q agarrar estoy seguro de la unión #ElCorazonNucaSeEquivoca pic.twitter.com/D2C3Ln8Gnc — juan osorio ortiz (@osoriojua) 16 de julio de 2019

"Los tenemos q agarrar, estoy seguro de la unión #ElCorazonNucaSeEquivoca", agregó el productor de telenovelas de Televisa.

El productor de los melodramas "Mi marido tiene familia" y "Juntos el corazón nunca se equivoca" denunció que cuatro sujetos armados ingresaron a su domicilio, donde lo amenazaron, amagaron y golpearon para que entregara varias de sus pertenencias.

"Osorio, te conozco. Sabemos quién eres, no te hagas pendejo", escuchó el productor originario del Estado de México antes de que lo metieran a una recámara junto con su pareja sentimental.

Los presuntos delincuentes sustrajeron de la casa de Juan Osorio aparatos electrónicos personales, joyas y dos relojes, así como dinero en moneda nacional y dólares. Estos sujetos lograron escapar con todo el botín sin que hasta el momento se sepa algo de su identidad o paradero.

El productor de Televisa no sabe a cuánto asciende el monto de lo robado.

Con visibles heridas en la frente y un tanto confundido por lo que había ocurrido, el productor de Televisa explicó lo que ocurrió en su casa el pasado domingo.

"El día de hoy penetraron a mi casa asaltantes, violaron mi casa los que son amantes de lo ajeno, me golpearon, me abrieron la cabeza, me golpearon en todo el cuerpo", declaró.

Osorio se encontraba descansando en su casa cuando cuatro sujetos ingresaron a saquearla, mientras otro los esperaba en un automóvil.

"A fuerza querían que abriera la caja fuerte. Es muy desagradable, te patean, te amagan con la pistola", añadió en la entrevista, que también fue transmitida por el programa Hoy.

Osorio ofreció las primeras declaraciones tras el incidente cuando acudió a presentar la denuncia ante las autoridades.

Reconoció que sintió una gran impotencia al ver cómo se llevaban sus cosas, pero también agradeció estar vivo.

"Fue muy fuerte. Lo estamos contando y es lo que cuenta …todo se lo llevaron como rapiña, las puertas las rompieron, deshicieron la puerta de entrada", añadió en su relato.

Osorio explicó que después de presentar la denuncia acudiría con un médico pues tenía muy fuertes dolores en la cabeza.

La denuncia fue presentada ante el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial AO-4, donde la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició la investigación de este caso como delito de robo con violencia a casa habitación.