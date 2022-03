Aposté por vivir: Juan Pablo Medina reaparece tras sufrir una trombosis

Luego de la batalla de salud que enfrentó Juan Pablo Medina, el actor reapareció por primera vez para la portada de la revista GQ y ofreció una entrevista exclusiva en donde habló de su proceso tras perder una de sus piernas.

El intérprete declaró que llegó al hospital por un dolor de estómago, mientras estaba en grabaciones de la serie “Horario Estelar”, el cual fue aumentando, por lo que pidió que lo llevaran al hospital.

“De repente me empecé a sentir mal del estómago. Llamé al médico de la producción porque sí me encontraba mal, pero sentía la presión de no dejar parada la filmación por respecto al resto del equipo. Sin embargo, el dolor fue a más. Tengo la suerte de que mi padre es médico y pedí que me llegaran con él. Quería estar a lado de mi papá….”

Durante su estancia en el hospital, él pensaba que solo necesitaba recuperare para regresar a las grabaciones, pero poco a poco la situación se complicaba.

“En un inicio, el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación. De ahí pasaron tres o cuatro días de los que no recuerdo casi nada. Hasta la fecha me han ido llegando poco a poco recuerdos como si los hubiera bloqueado por el mismo dolor que experimentaba. El cuerpo y la mente son muy hábiles. Algo de lo que sí me acuerdo es que decían que me tenía que quedar algún día más y de repente despierto y estoy en una cama de sanatorio, volteo y me veo rodeado de cables y máquinas”. “Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo: había sufrido un infarto silencioso. Tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración. Yo tenía mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas me tuvieron que dormir. Cuando desperté, me vi todo hinchado, mis manos parecían enormes bolas… Todo fue muy traumático”, declaró.

Juan Pablo Medina, la decisión que le di una nueva oportunidad de vivir

Los especialistas, su familia y su novia le dieron la noticia que tenía que amputarle la pierna si quería continuar con su vida.

“Mi papá, quién es médico, me dijo que el hematólogo quería hablar conmigo y me adelantó lo que me iba a decir. Habían prometido rescatarme de los coágulos sin poner en riesgo mi vida, pero que ya me encontraba en una situación grave. Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptada. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás”.

El actor confesó que luego de la intervención médica se sentía mal, pero recibió muchos mensajes positivos y muestras de cariño que lo llenaron de amor y motivaron a salir adelante.

“Todo el tiempo sentí el respeto de los demás. Era algo muy curioso, porque no quería ver a nadie; pero también quería dar las gracias. Sentía una buena vibra de todo el mundo. Me enviaron videos amigos, sobrinos… experimenté mucho amor. Eso te da mucha fortaleza. Vi algunos mensajes en mi celular, algo que hasta entonces había evitado por completo y me quebré. Los mensajes de amor eran muy poderosos y los sentía”, declaró a la revista GQ.

Juan Pablo Medina detalló que continúa en recuperación, pues ha sido complicado adaptarse a su prótesis, que ahora porta y con la que apareció en la portada de GQ. Además, confesó que su novia, la actriz Paulina Dávila, lo ayudó a investigar para conseguir una.