Juan Soler se integra a la lista de famosos que próximamente serán abuelos

MÉXICO.- Juan Soler se une al grupo de los famosos que se convertirán próximamente en abuelos (Arturo Peniche y Latin Lover) y es que ayer domingo su hija Valentina dio el anuncio en sus redes sociales.

Y a pesar de que hasta la fecha el actor de la telenovela "La Mexicana y el Güero" no ha dado ninguna declaración al respecto, su hija mayor compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra unos zapatitos de estambre con una playera en la que tiene un osito, a lado de ella la imagen de su ultrasonido.

"Para mi princesa. Me acuerdo lo que sentí en el momento que supe que estabas ahí, incontrolables ganas de llorar de la felicidad, que no podía ni pensar. Llegaste en un momento raro, desconocido y, creo no podría haber sido más perfecto. Es muy loco el darse cuenta que, sin verte a los ojos, ya sos la persona que más amo en este mundo", escribió.