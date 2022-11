Juan Solo regresa con nuevo álbum tras dos años de "ausencia"

Pasaron poco más de dos años para que Juan Solo anunciara un nuevo álbum, debido a las negociaciones que mantenía con su ahora casa discográfica Universal Music.

El artista reconoció que durante el proceso legal con la empresa le hubiese gustado realizar más canciones de forma independiente, pero no tenía la perspectiva actual.

"No la veía tan clara como lo veo hoy, entonces pues ya no hay nada que hacer, toca confiar en que es lo que tenía que pasar, en el proyecto se ve un cambio importante y pienso, que la gente se irá dando cuenta de eso", compartió Solo en entrevista con El Universal.

Los abogados, contratos, y demás negociaciones, fueron retrasando el proyecto de Juan más de lo esperado.

"Ese tiempo lo sufrí bastante, pero al final entendí que lo mejor era esto, porque buscaba hacer crecer mi equipo de trabajo, no quería perderme la oportunidad", aseguró el cantautor.

La decisión de abandonar la independencia musical en la que se encontraba, y a partir de la cual podía realizar canciones y lanzarlas mucho más pronto, no fue fácil, sobre todo por los prejuicios que existen en torno a las disqueras en la industria musical.

"He encontrado mucha libertad creativa, y todos esos prejuicios que yo tenía respecto a las disqueras resultaron falsos, creo que cuando eres artista independiente y no sabes cómo trabaja la compañía tiendes a suponer cosas que generalmente no son. Disfruté mucho la independencia, pero estuve 7 años y medio haciendo y deshaciendo, y creo que ahora tocaba probarme", reconoció.