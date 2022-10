Juan Vidal y Niurka arremeten contra Cynthia Klitbo: 'Tiene traumas'

Niurka Marcos y Juan Vidal nuevamente están envueltos en polémica, luego de que arremetieran contra Cynthia Klitbo, expareja del actor, quien indicó que la famosa tiene ‘traumas’.

Fue en el programa Venga la Alegría en el que se oyeron las declaraciones del hombre de 45 años, en el que indicó que ya dejó atrás lo que vivió con la actriz, acusándola de que ella inició la pelea.

Además indicó que que Cynthia Klitbo orquestó una campaña en su contra, que tildó de ‘nefasta’, que inició cuando entró como participante del reality ‘La Casa de los Famosos 2’, donde nació su relación con ‘Mama Niu’.

‘Lo que hay desde siempre es una orden de restricción que ella puso hacia mi para que yo no me le acercara; me encanta eso, porque es lo único que me ha dado la garantía de que me dejen de molestar y de amenazar’, indicó el famoso.

Juan Vidal contestó de manera sarcástica a los cuestionamientos realizados sobre las declaraciones de su expareja, en la que se mencionaba que ella quería que le pagara las terapias psicológicas.

‘Ella está en tratamiento psicológico desde hace más de 30 años, ha sido violada, abusada, golpeada, se ha peleado con maridos a golpes, a cuchillas; no es mi problema, sus traumas psicológicos vienen de otra época’, aseguró el actor.

¡Juan Vidal opina sobre la manera en la que Cynthia Klitbo tomó la noticia de su próxima boda con Niurka Marcos! 😱📺 #VLA #QuieroCantarSentencia pic.twitter.com/MilVh9KNXW — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 13, 2022

Niurka vs. Cynthia Klitbo

La vedette cubana opinó sobre las palabras de Cynthia Klitbo, que llorando frente a los medios de comunicación, indicó lo tormentosa que fue su relación con Juan Vidal, quien ahora es su prometido.

Niurka Marcos aseguró que esa fue ‘la peor actuación’ de la villana de telenovelas, pese a que la considera como una excelente profesional.

‘Fue la peor actuación que hizo, no ma…, con lo buena actriz que es Cynthia", calificó la famosa.

Hasta ahora, Niurka y Juan Vidal dieron a conocer que se comprometieron, y que cuentan con el apoyo de los hijos de ella para este enlace matrimonial.

(Con información de El Universal)