Cómico se suena la nariz con la bandera española

Agencia

MADRID, España.- No cabe duda que en la actualidad la gente es más sensible, hay que tener cuidado con lo que se hace o lo se dice porque muchos pueden resultar ofendidos, más ahora con las redes sociales.

De acuerdo con información de Excélsior, y aunque se pueden hacer chistes y bromas de diversos temas, hay algo que es sagrado para muchos en cualquier parte del mundo: los símbolos patrios.

Esto lo sabe bien Dani Mateo, un cómico que ha sido duramente criticado luego de que en un sketch para el programa 'El Intermedio' se sonara la nariz con la bandera española.

También te puede interesar: Trump dibuja mal la bandera de EU, desata burlas en redes

Con la bandera de España a un lado y el himno nacional sonando de fondo, el cómico ha simulado un estornudo para luego sonarse con el lábaro patrio.

“No, no, no. Yo no quería ofender a nadie ni a los españoles ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos", dijo.

Como era de esperar, el tema se viralizó rápidamente y aunque explicó las razones de su comedia en Twitter, el asunto se puso tan serio que involucró a las autoridades.

Europa Press dio a conocer que este lunes a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, Mateo manifestó lo siguiente: “Me preocupa que se lleve a un payaso ante la Justicia por hacer su trabajo, creen que eso puede afectar la imagen de un país y la bandera".

La declaración se produce después de que el juez haya admitido la denuncia que la organización Alternativa Sindical de Policía presentó ante el Juzgado de la Guardia contra el humorista.

El afectado fue citado a declarar como investigado por la supuesta comisión de un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España, a la Corona o sus Comunidades y un delito de odio.

Tras la polémica creada, “El Gran Wyoming” quien dirige el programa, pidió disculpas durante una de sus emisiones.

VÍDEO | La explicación definitiva de @DaniMateoAgain sobre su sketch por la bandera de España: "Señoras y señores, todo lo que hacemos es una broma" https://t.co/wxAN9Eu3pU #elintermedio — El Intermedio (@El_Intermedio) 26 de noviembre de 2018

“No hubo intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás, era simplemente humor”, dijo.