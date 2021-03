Julión Álvarez, afectado por discriminación a causa del narco

Luego de que en 2017 fue señalado como prestanombres del narco, Julión Álvarez ha batallado para mantenerse en el gusto del público. Lo más dificil para el intérprete regiomontano es ver cómo su familia también se ha visto afectada.

"Tengo dos niñas chiquititas que no sé qué venga para ellas, el ser rechazadas o criticadas por ser las hijas de, como me tienen ahorita, un testaferro, alguien señalado por el gobierno de Estados Unidos", señaló este martes en conferencia de prensa.