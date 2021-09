Julión Álvarez regresa recargado, agoto entradas en tan solo 72 horas

Durante en un conferencia de prensa Julión Álvarez conto que a cuatro años de haber sido involucrado de ser prestanombres del narco por parte de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), ha dicho que aún sigo con este problema legal.

"Desgraciadamente no existe algo como si dijeran que el proceso dura del uno al diez y que vamos en el ocho. Afectó mucho la pandemia, sí seguimos nosotros, pero si pasan dos meses y medio (mandamos) un correo para saber qué ha pasado (...) así tal cual se los puse, el artista que se va, que se pierde ya no revive, es rarísimo el que revive, que por favor necesito que me ayuden, que me apoyen, que qué más requieren de un servidor o de información para poder ellos darse cuenta dónde y cuál fue el detalle".

El intérprete ha dicho que su vida ha dado un giro en "Planes, inversiones, ahorros, todo lo que se tenía en mente de un día para otro ya no estaba, de ahí cambió la cuestión de administración personal".

"El señalamiento por el cual estoy en la lista OFAC es una investigación, un supuesto, puede ser por las inversiones, no es porque digan 'ay, es que conoces o te llevas', no, son las inversiones, transacciones de una cuenta a otra, lo mío fue un fraccionamiento que yo desarrollé, el terreno tenía historia, una inmobiliaria, uno de los socios, y así la cadenita, y a la hora de generarse los centavos, llegan a mis cuentas y ahí es donde está mi problema, toda la inversión está basada en bienes, ingresos, egresos, de dónde, por qué, impuestos”.

"Bendito dios tenemos una carrera de quince años, legalmente desde el 2009, esperamos que sea pronto, favorable, y por lo pronto sigo en espera, no desesperamos y seguimos trabajando".

Julión agradeció a sus fans como a los programas que siguen transmitiendo sus canciones en EU. Ya que representa para el mucho para seguir vigente y esto le ayuda para poder seguir generando ingresos, ya que se recordara que todos sus bienes y dinero los tienen retenidos hasta la resolución legal de este caso.

"Gracias a todas esas personas que nos apoyan y nos permiten levantar la mano, lo que está recaudado sí hay un número que me pasaron, no está como yo quisiera pero sí hay un número que me pasaron en una de las últimas reuniones, que son de regalías que se siguen recaudando, no tengo acceso a ello, Universal, la compañía, también tiene su partecita y como dicen, ya será en su momento y cuando toque checaremos eso".

El Cantante por su parte dice sentirse alagado, ya que este 24 de septiembre se presentara en el "Auditorio Telmex, en Guadalajara", Jalisco. En el cual agoto las entradas en tan solo 72 horas, por lo que tuvo que abrir otra presentación por la enorme aceptación del público.

"Son satisfacciones y es como un reconocimiento a la lucha, llega la pandemia, nos ponemos en pausa, retomamos septiembre, octubre, nos ponemos a trabajar y el hecho de que los planes estén dando su fruto es un reconocimiento muy bonito, para nosotros es un sí se puede, un seguir echándole los kilos".

Julión Álvarez niega lavado de dinero con 'Chucho' Pérez

¡Le sigue 'lloviendo' a Julión! Le cancelan sus redes sociales

Julión Álvarez se presentó en las instalaciones de la SEIDO