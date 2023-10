Jungkook brillará con su concierto en solitario 'Golden Live On Stage'

El golden maknae de BTS, Jungkook pondrá al mundo de cabeza con su primer concierto como solista titulado ‘Golden Live On Stage’, así lo informó su sello discográfico Big Hit Music.

Este fenomenal concierto formará parte de la promoción de su primer álbum de estudio en solitario ‘Golden’, el cual saldrá a la venta el próximo 3 de noviembre en todo el mundo.

— #JUNGKOOK presentará varias de las canciones del álbum "GOLDEN" este 20 de Noviembre en el Jangchung Arena, Corea del Sur. • El "Golden Live On Stage" será a las 8PM KST, y pronto tendremos más información al respecto GOLDEN LIVE ON STAGE #JungKook_GOLDEN pic.twitter.com/aR5mOBogqw

Se prevé que en tan sólo unos minutos se agoten los ejemplares, ya que esto es normal en el mundo del kpop y más si se trata de un cantante querido por todos.

El show se realizará en la Jangchung Arena de Seúl el lunes 20 de noviembre, con la particularidad de que los fans internacionales podrán disfrutar de la presentación a través de las páginas oficiales de Jungkookie.

ARMY en México tendrá que madrugar, ya que la presentación comenzará a las 5 de la mañana (hora centro).

Aquí les dejo los horarios para el concierto “GOLDEN” LIVE ON STAGE de Jungkook ⏰️



• Lunes, 20 de noviembre



5:00 AM 🇧🇿🇨🇷🇬🇹🇳🇮🇭🇳🇸🇻🇲🇽

6:00 AM 🇨🇴🇵🇦🇵🇪🇪🇨

7:00 AM 🇻🇪🇵🇷🇨🇺🇩🇴🇧🇴

8:00 AM 🇧🇷🇺🇾🇦🇷🇨🇱🇵🇾

1:00 PM 🇪🇸



GOLDEN LIVE ON STAGE#JungKook_GOLDEN pic.twitter.com/UljDJFl99z