¡ARMY, tenemos noticia! Jungkook de BTS lanzará álbum como solista en julio

En menos de mes y medio, Jungkook, uno de los miembros de BTS, lanzará su primer disco como solista. De acuerdo con la revista surcoreana Sports Chosun, el álbum se estrenará el próximo 14 de julio.

En un comunicado de prensa posterior, la compañía disquera Big Hit Music, encargada de la música de BTS y de sus integrantes, confirmó el lanzamiento, aunque dejó entrever que la fecha aún no estaba definida.

wey disco de jungkook the girlies are not ready 😩😩 father is COMING!!! a enseñarles como se hace pic.twitter.com/7L0pNY2SMu