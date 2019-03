Justin Bieber reconoce que aún ama a Selena Gomez

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Desde su boda con Hailey Baldwin, Justin Bieber no ha parado de recibir críticas de parte de aquellos seguidores que anhelaban verlo formar una familia junto a Selena Gomez por lo que el cantante, harto de ello, decidió hacer una confesión: aún ama a Selena.

De acuerdo a Quién, Justin y Hailey se habían mantenido al margen de los comentarios negativos hasta hoy que el canadiense ha puesto un alto a los ataques y exigido respeto hacia su matrimonio. Sin embargo, en su mensaje ha reconocido también que sigue amando a su famosa exnovia.

Todo comenzó cuando un troll comentó en una foto de Instagram: “Tú no estás enamorado de Hailey. Hailey se acuesta con hombres como Shawn Mendes por la fama y ella es racista”. Cansado de los ataques, Justin respondió: “Dejen de enviarnos estos mensajes a Hailey y a mí. Si me quieren, hagan un pantallazo de esto y compártanlo por todas partes. Amé y amo a Selena, ella siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy locamente enamorado de mi esposa y ella es absolutamente lo mejor que me ha pasado nunca”.

Más adelante el intérprete de “Sorry”, añadió: “Tu inmadurez hace que tengas una cuenta dedicada a meterte con mi mujer y eso es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a estar casado con alguien si quisiera volver con mi ex? El hecho de gastar su tiempo mandando mensajes de odio dice mucho de ustedes y es una sucia estrategia para captar mi atención, pero están equivocados. He visto a mucha gente diciendo cosas de este tipo y nunca he respondido porque no quiero gastar mis energías en esto. Esta respuesta para todas las personas inmaduras y enfermas que envían mensajes hirientes a Hailey como ‘siempre vuelve con Selena’ o ‘Selena es mejor para él’. No tienen ni idea de mi vida ni de lo que me gusta. Hailey es mi esposa. Y punto”, fnalizó.

Los últimos meses, Justin Bieber ha enfrentado problemas de ansiedad y depresión, sin embargo, él mismo ha confesado que está recuperándose con el fin de formar una familia con Hailey.

"He leído muchos mensajes suyos en los que me dicen que quieren un nuevo álbum. Llevo saliendo de gira durante toda mi vida como adolescente y veinteañero. Al final me di cuenta, y seguro que ustedes también lo vieron, de que no era feliz durante mi última gira y no me merezco algo así, y ustedes tampoco. Pagan para disfrutar de un concierto divertido y lleno de energía, y al final de ese tour yo ya no era capaz a nivel emocional de ofrecerles esa experiencia. He estado explorando y buscando, probando y equivocándome, como hacemos la gran mayoría de nosotros, y ahora estoy concentrado en solucionar algunos de los problemas que tengo muy arraigados, como seguro que le sucede a otras personas, para asegurarme de que no vuelva a desmoronarme, y poder así mantener mi matrimonio a flote y convertirme en el padre que quiero ser. La música es muy importante para mí, pero nada lo es más que mi familia y mi salud", ha explicado el cantante en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.