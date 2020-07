Justin Bieber convenció a Kanye West de buscar a Kim para hablar

México.- El cantante Justin Bieber voló a Cody, Wyoming, el 24 de julio para visitar al rapero Kanye West y pedirle que dejara de ignorar a su esposa, la empresaria Kim Kardashian, según fuentes de People.

"Justin quiso ser solidario", comentó un informante, quien contó que Bieber y su esposa, Hailey Baldwin, pasaron un tiempo en el rancho donde West está confinado debido a su deseo de postularse a la presidencia de Estados Unidos.

"Justin sabe que Kanye ha estado preparando nueva música (en Cody), y aprecia toda la presión que requiere producir nueva música".

La fuente dijo que Bieber se volvió muy comprensivo con el drama que han vivido Kardashian y West, a quien le tiene mucho aprecio y entiende por el trastorno de bipolaridad que padece, puesto que él mismo ha peleado con problemas de salud mental.

"Justin luchó durante mucho tiempo antes de obtener la ayuda adecuada", indicó el informante.

A través de varios tuits, que fueron eliminados momentos después de haberse publicado, West dejó ver que aparentemente relación con Kardashian ya no es tan estable, puesto que además de acusarla de haberlo traicionado, indicó que había querido divorciarse de ella.

Hace unos días, el famoso se retractó de sus publicaciones con un nuevo mensaje en Twitter, en el que le pidió disculpas a la madre de sus hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, aunque según reportes no quiso comunicarse con ella durante un tiempo.

"Kanye ignoró a Kim. Ella trató de comunicarse con él durante días, pero él no le contestaba las llamadas ni los mensajes de texto", indicó otra fuente.

"Kanye no quería enfrentarse a Kim. No le importa tener un espectáculo público, pero evita los conflictos cuando se pone así. Sabe que la decepcionó y eso lo mata".

Fue entonces cuando Bieber decidió acercarse al intérprete de "American Boy" para interceder por la estrella de Keeping Up With the Kardashians.

"Le dijo a Kanye que debía hablar con Kim. Y Kanye finalmente le envió un mensaje de texto a Kim y hablaron por teléfono", añadió el informante, quien también confirmó el reporte de que Kardashian viajó de Los Ángeles a Cody para encontrarse con su marido el 27 de julio.

"Ella tiene mucho que decirle. Ella lo ama, pero sabe que no es saludable para ella estar cerca de él ahora, y honestamente no es saludable para los niños. Él necesita trabajar sus cosas antes de que pueda ser cualquier tipo de pareja o padre".