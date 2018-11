Ya están casados Bieber y Hailey Baldwin, así lo confirmó

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque lo mantuvieron oculto por muchos meses… ¡ya son marido y mujer! Así se encargó de demostrarlo Hailey Baldwin, quien a pesar de mantenerse en silencio respecto a los rumores de su relación con Justin Bieber, la modelo sorprendió a sus millones de fans al confirmar lo que muchos sospechaban: que los dos ya están casados.

¿La curiosa manera en la que comprobó que ya es la Sra. Bieber? Un pequeño –pero bastante importante- movimiento que hizo en su cuenta de Instagram, al cambiar su nombre de usuario –y con el que nació- por el de Hailey Bieber, revelando que no solo se casó en secreto con el cantante canadiense de 24 años sino que también tomó su popular apellido, informó el portal ¡HOLA!.

Los fans tanto del cantante como de la modelo de 21 años de inmediato notaron este cambio, felicitando a los recién casados por esta impactante noticia que muchos no esperaban, ganando más de 25 mil comentarios en dicha publicación. Sin embargo, ese no fue el único cambio que Hailey hizo en su cuenta, pues también agregó su segundo nombre –Rhode- en su descripción, el cual no lo usaba con tanta frecuencia.

También te puede interesar: “Te traigo ganas”: representante a futbolista juvenil

Hailey y Justin se casaron en una ceremonia secreta en septiembre, dos meses después de que el famoso le propuso matrimonio en Las Bahamas con un impactante anillo ovalado. Eso sí… la modelo no era la única deseosa por contarle a todo el mundo su nuevo estatus marital, pues el canadiense publicó hace unos días una foto en la que aparecen de lo más felices, tomados de la mano, la cual acompañó con la reveladora frase: “Mi esposa es increíble”.