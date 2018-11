¿Justin Bieber y Hailey Baldwin están esperando bebé?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Justin Bieber y Hailey Baldwin siguen dando muestras de estar muy enamorados. En una nueva imagen posteada este martes 13 de noviembre por el cantante en su cuenta en Instagram, escribió un mensaje que ha puesto a sospechar a sus fans de un embarazo.

"Mi pequeño frijol", publicó el intérprete de “Boyfriend” para acompañar una imagen en blanco y negro en la que aparece abrazando a su esposa Hailey, quien reposa plácidamente en su pecho.

Este mensaje, aunque inocente, hizo pensara sus más de 100 millones de fans que ambos estarían esperando un hijo.

Ver esta publicación en Instagram My little bean Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 13 de Nov de 2018 a las 6:11 PST

La pareja se casó en secreto en Nueva York en septiembre pasado en una boda civil, y esperan contraer nupcias religiosas el próximo año.

Hace público su amor

Justin Bieber muestra en su cuenta de Instagram cómo disfruta de su amor con la modelo Hailey Baldwin, con quien disfruta cada momento de su vida.

El cantante compartió anteriormente cómo se siente en esta etapa de su vida. “¡Estoy tan enamorado de todo lo que hay en ti! Me siento tan comprometido a pasar mi vida conociendo a cada parte de ti que te ama con paciencia y amabilidad”.

El pasado fin de semana el intérprete de temas como Baby, Love Yourself, Love Me y Sorry posteó una imagen junto a Hailey Baldwin en la que aparecen dándose un apasionado beso, lo que desató innumerables reacciones de sus fans, muchos de los cuales aún no aceptan que Selena Gómez es pasado en la vida de Bieber.

“Has engañado a Selena, la vergüenza te ha pasado por un momento difícil y estás publicando fotos de mi pequeño frijol y cosas por el estilo si estás casado, entonces no te muestres demasiado a la primera vez que Selena estaba sintiendo algo por ti que rompiste su corazón nunca esperé esto de ti Justin.”, reprochó una de sus seguidoras.

