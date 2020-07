Justin Bieber anuncia nuevas fechas de su gira programada para 2021

Luego de posponer su gira prevista para este año, Justin Bieber anunció oficialmente las nuevas fechas de su The Justin Bieber World Tour para 2021.

La gira comenzará en San Diego, California, en el Pechanga Arena el 2 de junio de 2021 y finalizará el 15 de agosto de 2021 en Sacramento.

La gira que lleva el nombre del artista visitará en total 45 ciudades en lo que será la primera parte de su tour que tuvo que posponer este año por la emergencia sanitaria y que lamentó debido a que ya algunas personas habían conseguido sus entradas, las cuales se harán válidas para este nueva gira.

Las entradas para los nuevos conciertos saldrán a la venta el 6 de agosto.

New world tour dates for 2021. Looking forward to seeing you all when it is safe. Presented by @tmobile https://t.co/cuzPWEvcv0 pic.twitter.com/npv4Ab5EfX