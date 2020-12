Justin Bieber regresa a los escenarios con un concierto para año año nuevo

ESTADOS UNIDOS.- Luego de tres años de permanecer en silencio, Justin Bieber regresará a los escenarios con un concierto en vivo el 31 de diciembre.

Según reportó la revista People, la estrella del pop llegó a un acuerdo con T-Mobile, quien estará encargado de la organización del evento titulado Presents New Year's Eve Live.



El concierto será el primer evento en vivo en el que participe el cantante de 26 años desde 2017, cuando realizó su Purpose World Tour.

Doing a little something with @tmobile on 12.31.20 https://t.co/r5iaCnY2rW #BieberNYE pic.twitter.com/5pSRmD2rLF