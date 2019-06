Justin Bieber ‘le saca’ a la pelea contra Tom Cruise

Iván Josué Canela García

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Justin Bieber no está dispuesto a enfrentarse a Tom Cruise en una pelea de artes marciales mixtas (MMA), reportó el portal TMZ.

El intérprete, quien fue interceptado por paparazzi en Los Ángeles cuando salía de la oficina de la marca de moda de su esposa, Hailey, aseguró que sólo se trataba de una broma.

Bieber comentó que había visto una entrevista de Cruise, por lo que tenía al actor, de 56 años, en su mente, eso lo motivó a publicar el tuit en el que lo desafiaba.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?