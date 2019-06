Justin Bieber reta a Tom Cruise a una pelea de MMA

Agencia

Estados Unidos.- El cantante canadiense Justin Bieber ha desafiado públicamente a Tom Cruise a pelear en la UFC, la mayor competición de artes marciales mixtas en el mundo, en la que pelean estrellas como Floyd Mayweather o Conor McGregor.

De acuerdo con el portal de noticias 20 Minutos, en lo que podría ser algún tipo de campaña publicitaria, Justin Bieber escribía en Twitter: "Quiero desafiar a Tom Cruise a pelear en el octógono [la forma del ring o jaula donde se pelea en la UFC]. Si Tom no acepta esta pelea demostrará su miedo y nunca se atreverá. Estás dispuesto a luchar?", escribía el cantante.

El intérprete, al que no se le conoce una inquina especial con Tom Cruise aunque sí ha tenido problemas con muchas otras personalidades e incluso con fans, citaba en su tuit a @danawhite, presidente de la UFC.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?