Justin Bieber y Hailey ya toman terapia por problemas de pareja

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien Justin Bieber y Hayley Baldwin están casados desde septiembre de 2018, su matrimonio no ha sido fácil. La modelo reveló que ella y el cantante han tomado terapia de pareja para superar algunos de sus problemas.

La pareja ofreció una entrevista conjunta para la revista Vogue, donde confesaron que la vida de recién casados ha sido tan dura que tuvieron que recurrir a la terapia de pareja.

Tomando en cuenta que han pospuesto su boda religiosa tres veces, no es de extrañar que la pareja tenga todo tipo de problemas, incluso por la decoración de su nuevo hogar.

“El matrimonio es muy difícil”, dijo Hayley, y señaló que los problemas comenzaron cuando se fueron a vivir a las afueras de Toronto. La modelo de 22 años comentó que ahí se sentía muy sola, extrañaba a sus padres y sentía que al casarse con Justin se ganó muchos enemigos.

“Yo rezaba para sentir paz por haber tomado la decisión (de casarse). Lo amo mucho, lo he amado por mucho tiempo”, apuntó Baldwin. “Es una elección y no la sientes todos los días. No te despiertas todos los días diciendo ‘Estoy tan enamorada y tú eres tan perfecto’. Eso no es lo que significa estar casado”, agregó.

Por su parte, Justin confesó que esperaron hasta estar casados para tener relaciones sexuales.

“Cuando la vi en junio pasado, había olvidado cuánto la amaba y lo mucho que la extrañaba y el impacto positivo que había tenido en mi vida. Estaba como ‘diablos, esto es lo que había estado buscando”, contó Justin.

La pareja se casó solo doce semanas después de retomar su romance, y no tuvieron sexo hasta después de la boda civil. La razón, según Bieber, fue que él llevaba un año de celibato debido a sus creencias religiosas.

“Tenía un legítimo problema con el sexo”, señaló el cantante de 24 años. “Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces la gente tiene sexo porque no se sienten suficientes, porque carecen de autoestima”, agregó el intérprete de ‘Love Yourself’.