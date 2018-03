Justin Theroux da su primera entrevista tras su divorcio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Justin Theroux concedió su primera entrevista desde que anunciara, junto a su ya ex esposa Jennifer Aniston, el fin de su matrimonio de tres años hace escasas semanas, unas declaraciones en las que fundamentalmente ha defendido su derecho a mantener en la más estricta intimidad los detalles de su separación.

"Bueno, la verdad es que no me siento identificado con ese avatar [su perfil mediático]. Así que, en ese sentido, no me quita el sueño lo que se pueda publicar sobre mí. Ya he dejado de preocuparme sobre lo que la gente piense de mí, y la verdad es que esa preocupación ya era mínima desde hace algunos años", comentó a la revista francesa Mastermind.

De acuerdo con Quién.com, a diferencia de otros personajes públicos que no tienen reparo alguno a la hora de compartir abiertamente cualquier asunto de índole personal, el intérprete estadounidense tiene previsto centrarse exclusivamente en el trabajo a lo largo de los próximos meses y, sin perder jamás la compostura, ignorar cualquier pregunta de la prensa que trate de indagar en las profundidades de su historial sentimental.

"Lo único que puedo hacer ahora es trabajar, así que si alguien a quien no conozco en absoluto viene hacia mí y me pregunta sobre mi vida privada, pues le contestaré: 'No tengo ni idea de qué me estás hablando'. Y sabes, es que no tengo porqué dar explicaciones", ha aseverado en la misma conversación.

La actitud que exhibe Justin Theroux en lo que respecta a gestionar públicamente su divorcio, no difiere demasiado de la que ha venido mostrando la que fuera protagonista de 'Friends', quien no ha querido pronunciarse en absoluto sobre los detalles de la ruptura desde que ambos emitieran el ya famoso comunicado con el que, pretendían evitar que se siguiera especulando el asunto.