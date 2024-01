Justin Timberlake lanza nuevo tema y anuncia gira mundial

El talentoso Justin Timberlake ha sorprendido a sus fanáticos al lanzar su más reciente sencillo, "Selfish", como un adelanto emocionante de su próximo álbum. Pero eso no es todo; el cantante de 42 años también emocionó al revelar los detalles de una esperada gira mundial en apoyo a su sexto álbum.

La noticia fue compartida con entusiasmo durante su participación en el programa The Tonight Show, donde el anfitrión, Jimmy Fallon, no dudó en indagar sobre los planes futuros del aclamado cantante.

#JustinTimberlake announces he's going on a world tour 🏆 pic.twitter.com/T6OsOMy2Vl — Respectful Rap (@RapRespectful) January 26, 2024

Que tipo tan agradable es Justin Timberlake, un concierto del man debe ser un showzaso. pic.twitter.com/fWd2YTujfJ — 𝓢𝖆𝖓𝖙𝖎𝖓𝖔 (@MustBeSantino) January 26, 2024

El proyecto, titulado "The Forget Tomorrow World Tour", está programado para iniciar el 20 de abril en Vancouver, Canadá, y promete llevar la magia de Timberlake a ciudades como Seattle, Las Vegas, Los Ángeles y Miami, entre otros destinos.

Realizan "broma" los fans de Britney Spears.

Luego de la liberación del nuevo sencillo "Selfish", de Justin Timberlake, los fans de Britney reaccionaron negativamente al hecho de que la canción tuviera el mismo título que una pieza musical que lanzó Spears en 2011.

Como consecuencia, cientos de fanáticos de la intérprete de "Toxic" se han dedicado a escuchar y descargar música de Spears para posicionarla por encima de Timberlake en las listas de iTunes.

Justin Timberlake’s new track ‘Selfish’ and Britney Spears’ 2011 track ‘Selfish’ both occupy the Top 2 of US iTunes. pic.twitter.com/vWGpYlq0h0 — Pop Base (@PopBase) January 26, 2024

El intérprete de "Can't Stop The Feeling!" no hizo comentarios al respecto de este tema debido a que, se especula, está demasiado ocupado con la planeación de su gira mundial.

THE FORGET TOMORROW WORLD TOUR. Tickets on sale Friday 2/2. See you soon #TFTWTOUR https://t.co/7weSxBeZXI pic.twitter.com/Di94gTjFHV — Justin Timberlake (@jtimberlake) January 26, 2024

Con información de AP.