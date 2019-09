Kaitlynn Carter festeja su cumpleaños junto a Miley Cyrus

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Kaitlynn Carter celebró ayer su cumpleaños 32 y en el festejo estuvo presente Miley Cyrus, con quien se le relaciona sentimentalmente desde hace casi un mes, las fotos fueron compartidas por la misma Kaitlynn en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a Infobae, se le vio a acompañada por algunas amigas al momento de apagar las velas de su pastel, pero lo que más dio de qué hablar fueron las imágenes junto a Miley Cyrus.

Carter y Cyrus se mostraron muy felices en una de las fotografías en blanco y negro que se publicaron en la red social de la bloguera.

También te puede interesar: Miley Cyrus se defiende: no le fui infiel a Liam Hemsworth

Parece que la relación entre ambas va tan bien que ya estarían viviendo juntas, según reveló una fuente.

"Viven juntas y están muy felices. Miley está muy bien, sigue adelante y parece no tener remordimientos. Ama estar con Kaitlynn".

En una entrevista anterior, otra fuente habló a la misma publicación sobre el vínculo entre las jóvenes.

"Miley es muy cercana a Kaitlynn. Es romántico, pero también una amistad. Están pasando por cosas similares ahora y se están uniendo por eso".

La fama de Kaitlynn Carter llegó a niveles insospechados el pasado agosto, cuando fue captada en actitud muy cariñosa junto a Miley Cyrus durante un viaje por Italia.

Poco antes de eso, Carter era conocida en Estados Unidos como bloguera y también como la pareja de Brody Jenner, pero a principios de agosto anunciaron su separación.

Las imágenes cariñosas entre Carter y Cyrus fueron tomadas apenas un día antes de que la propia Miley diera a conocer su ruptura con Liam Hemsworth, con quien se casó apenas el pasado diciembre.

De inmediato se dispararon las especulaciones sobre la relación entre Kaitlynn y Carter y se dijo que una supuesta infidelidad de la cantante con la bloguera habría causado su ruptura con Liam.

Sin embargo, Miley se defendió a través de algunos mensajes en Twitter. "Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por una infidelidad".

En otro texto, Cyrus señaló: "Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar".

"No hay secretos para descubrir. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. La conclusión es que he crecido", añadió.

Para Spencer Pratt, quien fuera compañero de Carter en el reality The Hills: News Beginnings, lo de Cyrus y la bloguera venía ya de tiempo atrás. "Ella ya tenía algo con Miley cuando estas escenas fueron filmadas, quizás no físico pero definitivamente emocional", aseguró acerca del reciente episodio del programa.

Una vez desatado el escándalo, parece que la relación entre Cyrus y Carter se ha fortalecido.

Al menos en un par de ocasiones se les ha visto conviviendo con la mamá de Miley y en la pasada entrega de los MTV Video Music Awards compartieron un cariñoso momento.