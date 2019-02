Kalimba “mete la pata” y termina en el hospital

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Kalima tuvo que cancelar un viaje por un accidente sobre el que él mismo narró, y que motivó su ingreso a un hospital de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de redes sociales y el portal Horizonte, el cantante aclaró desde un principio que no se trata de publicidad o para llamar la atención para un videoclip, como muchos artistas suelen hacerlo, sino que realmente tuvo un accidente y explicó a sus seguidores de Instagram mediante un video.

También te puede interesar: Kalimba llega al hospital para sorprender a un fan

"Hola a todos, este no es mi vestuario, no estamos grabando el nuevo video, en esta ocasión si estoy en el hospital. Me fui a tomar fotos a San Miguel y como es empedrado San Miguel, pues había una piedra floja, la pisé mal y se me fue el tobillo hacia adentro", explicó.

Dijo que está tranquilo y que se solo se lastimó los tendones y ligamentos.

"Todo va a estar bien", agregó mostrado su pie sano y pie lastimado con yeso.

"Sólo quería avisarles yo, para que lo sepan de mi boca, donde estoy y qué está pasando", aclaró.