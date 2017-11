Así será el nuevo disco de Kalimba

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Kalimba informó que su nuevo material discográfico ya está listo, pero le falta agendar la fecha para el lanzamiento y arrancar la promoción, informa Notimex.

El intérprete indicó que “trae de todo, como soy inquieto, me gusta el funk, rock, soul, R&B, pop, baladas, de todo lo que la gente ha visto en mi carrera, desde OV7 hasta la fecha”, declaró.

Mencionó que esta placa ya tiene nombre, aunque por el momento no puede decirlo, pero afirmó que tendrá todo lo que el público merece, con canciones inéditas y algunos duetos. Prevé que esté en el mercado en tres meses aproximadamente.

Por otro lado, platicó que desde el principio Ari Borovoy lo invitó para ser parte del espectáculo 90´s Pop Tour, sin embargo por el compromiso que tiene con este disco no pudo aceptar.

“Desde que estaba planeándolo en su cabeza me dijo, pero él también sabe que nosotros ya teníamos el proyecto del CD, entonces por calendario no ha podido pasar, si en alguno me toca unirme, yo encantado”, puntualizó.

Agregó que no le gusta subirse a un escenario para arruinarlo, menos con este show. “La verdad ellos estuvieron practicando por meses, ensayando, montándolo todo, yo no me atrevo a decir, ensayo dos veces y ya, necesitaría tener la misma calidad que ellos dan”.