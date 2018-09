Kanye West decide cambiar de nombre

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Este sábado, el rapero estadounidense Kanye West anunció vía Twitter que su nombre artístico a partir de ahora será 'Ye'. "El ser formalmente conocido como Kanye West, yo soy YE", escribió el músico de 41 años.

"Ye" ha sido por mucho tiempo un sobrenombre de West, junto con "Yeezy". "Ye" es también el título de su último disco.

También te puede interesar: "Anabelle 3" ya tiene protagonista y será...

West, o más bien Ye, anunció el cambio de nombre antes de su presentación en el popular programa televisivo "Saturday Night Live", en la cadena NBC. Apareció junto al rapero Lil Pump disfrazados de botellas de agua, generando una reacción abrumadoramente negativa en las redes sociales, donde un número de fanáticos cuestionaron su nivel de creatividad.

the being formally known as Kanye West



I am YE