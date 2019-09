Kanye West es captado comiendo sus propias secreciones (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Kanye West vuelve a estar en el centro de la polémica y de la burla también, en redes sociales circula un video del esposo de Kym Kardashian comiendo aparentemente su propia cerilla.

De acuerdo a SDP, en el breve clip se observa al rapero rascarse el lóbulo de su oreja derecha para después meterse la mano en la boca, ¡¿eh?! Tal acción ha desatado un debate entre sus fans y es que unos dan por hecho que él gusta de comer cerilla mientras otros más aseguran el problema fue su descuido de sacarse un chicle usando la misma mano que en ningún momento limpia.

So I didn’t even notice but I got a video of @kanyewest eating his earwax 😂 pic.twitter.com/LZyungkpDJ