Kanye West defiende a su "hermano" Diddy y elogia a Hitler

Kanye West vuelve a generar controversia con declaraciones antisemitas y comentarios machistas en su cuenta de X.

En una serie de publicaciones, el rapero elogió nuevamente a Adolf Hitler y pidió la liberación de su “hermano”, Sean “Diddy” Combs, quien enfrenta cargos por abuso sexual y trata de personas.

West, quien ya ha perdido contratos con marcas como Adidas y Balenciaga por comentarios similares, insistió en su postura.

En medio de la polémica, también mostró su apoyo a Diddy Combs, quien está en prisión a la espera de su juicio en marzo.

West también encendió el debate con sus comentarios sobre su esposa, Bianca Censori, quien usó un vestido transparente en los Grammy.

Ye who’s your top five baddest bitches of all time



My wife

My wife

My wife

My wife

My wife



My wife demoralizes bitches