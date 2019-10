¡Kanye West explota! Reclama a Kim Kardashian por sus atrevidos looks

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian siempre ha aprovechado su físico para vender, de eso no hay duda, sin embargo, ser tan provocativa parece comenzar a generarle algunos problemas, su esposo Kanye West se ha quejado de esta imagen, situación que a la empresaria no le agrado para nada y dejó en claro que ella es una mujer independiente y segura de sí misma que puede vestir como mejor le parezca.

De acuerdo a Vanguardia, el rapero está en una especie de retiro espiritual y de encuentro consigo mismo, por lo que ya no le parece que ella tenga esa manera de vestir tan provocativa y en la que deja muy poco a la imaginación.

De hecho la gota que derramó el vaso fue el vestido que simulaba un ajustado corset algo empapado y con gotas de lluvia y que ella eligió para la reconocida Gala del Met de Nueva York.

"No me había dado cuenta de que, como alguien que está casado y enamorado y que muy pronto se convertirá en padre por cuarta vez, todo eso está afectando a mi alma y mi espíritu. El corsé es una pieza de ropa interior muy sexy. Pero la cuestión es: ¿para quién es tan sexy?", se queja el músico en el episodio de este domingo del reality Keeping Up With the Kardashians, mientras su mujer le mostraba el atuendo que había seleccionado para la velada.

Ante las negativas de Kim, el cantante resumió su punto de vista de la siguiente manera: "Eres mi esposa y me afecta cuando apareces en fotografías demasiado provocativas".

Pero ella, quien ha vivido y se lanzó a la fama gracias a su cuerpo e imagen, fue tajante con su marido: "Tú mismo me empujaste a que fuera alguien sexy y seguro de sí mismo. Y solo porque hayas iniciado un viaje de descubrimiento personal y estés en plena transformación, no significa que yo también esté en ese punto", le dejó claro.