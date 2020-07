Empresa de Kanye West recibe préstamo de más de 2mdd para evitar la quiebra

"Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me postulo para Presidente de los Estados Unidos", tuiteó West en la noche del sábado.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION