Kanye West le hace millonario regalo a Kim Kardashian

MIAMI.- Como cada año, el cantante estadounidense Kanye West se lució con el regalo navideño de su esposa, la socialité Kim Kardashian, en diciembre pasado la sorprendió con inversiones en diferentes y grandes empresas, ¿qué le dio esta vez?

De acuerdo con SDP, el rapero adquirió una propiedad dentro de la muy importante Faena House, un condominio llamado "Billionaire Beach Búnker", ubicado en Miami Beach, Florida.

Hasta el momento Kim no ha visitado su nueva propiedad, por lo que habrá que esperar para que ella misma, como es su costumbre, nos presuma su regalo vía Instagram.

Este condominio se encuentra frente a la playa, tiene 4.700 pies cuadrados que se estructuran en cuatro dormitorios, cinco baños y medio, gimnasio, piscina, spa y una gran terraza. ¿Qué tal?

Kayne West pierde el control en Twitter

Una vez más Kanye West perdió el control y reveló algunas enemistades que tiene en el medio a través de sus redes sociales, lo cual no impresionó a sus seguidores.

De acuerdo con información de Vanguardia, el rapero publicó más de 80 tuits con los que ha reavivado el mediático enfrentamiento que mantiene con Drake desde hace meses, a raíz de la colaboración del marido de Kim Kardashian con Pusha, enemigo jurado del canadiense.

Kanye insiste en que Drake no sería nadie de no haber sido por él y le reprocha que le atacara en sus momentos más bajos, en especial cuando se retiró de la vida pública para lidiar con su trastorno bipolar, pero no ha parado ahí.