¡Kanye West revela que ha intentado divorciarse de Kim Kardashian, ella lo acusa de bipolar!

Ciudad de México.- Mientras que el rapero Kanye West expresó que quería divorciarse de la empresaria Kim Kardashian, ella lo defendió por el trastorno de bipolaridad que su marido padece.

A través de varios tuits, que fueron eliminados momentos después, West expresó que deseaba terminar su relación con Kardashian, con quien comparte cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

"He tratado de divorciarme desde que Kim conoció a Meek (Mill) en el Waldorf por una 'reforma carcelaria'", escribió el famoso en la mañana de este miércoles.

De acuerdo con Page Six, el famoso se refirió en su publicación a una cumbre de justicia penal a la que Kardashian y el rapero Meek Mill acudieron en noviembre del 2018.

Por su parte, Kardashian trató de disipar las preocupaciones de los fans tanto de ella como de su marido a través de sus historias de Instagram, en las que dijo que era necesario para ella expresarlo por el estigma que se tiene sobre la salud mental.

"Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que sepa, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo", escribió la estrella de Keeping Up With the Kardashians.