Karely Herrera aprovecha la cuarentena para mantenerse en forma

Cancún.- La bella modelo y diseñadora de modas Karely Herrera ha sabido aprovechar muy bien el tiempo de confinamiento y ha estructurado una rutina de ejercicios para mantenerse en forma. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Herrera comparte cómo ha vivido estos días de aislamiento social.

“Aunque haya cambiado el hecho de tomar el coche y dirigirme a un lugar, mantengo el mismo hábito de levantarme, hacer lo necesario, bañarme, desayunar, resolver algún pendiente de la tienda online y cuando ya estoy “libre” me traslado a la terraza o a la sala de mi casa, la cual prácticamente he acondicionado como Gym”, detalló Karely, quien asegura ama la brisa y la luz del sol; sin embargo, muchas veces el clima no le permite disfrutarlo.

Una de las cosas que le provoca placer a la venezolana es el ejercicio y mantener su cuerpo sano y tonificado, por lo que aunque de pronto no tenga ánimos de entrenar, comienza con algo ligero y de inmediato su estado emocional cambia por completo.

“Empiezo haciendo aunque sea streching y termino con una rutina matadora de spining, o un circuito de ejercicio funcional. Extraño las instalaciones del gimnasio, pero el placer que siento al hacer ejercicio está dentro de mí, lo haga en la sala, en la terraza o en cualquier otro lugar y eso no lo cambio por nada”.

Además del ejercicio, Karely lleva una sana alimentación para mantener su piel hidratada y su cuerpo libre de toxinas.

“Las Bayas de Goji son un fruto que tiene propiedades contra el envejecimiento, es muy rico en fibra y alto en antioxidantes, lo que hace que nuestra piel luzca reluciente y tersa, son consideradas como un súper alimento por su alto contenido de vitamina C. No existe nada mejor que obtener vitaminas, antioxidantes, minerales y nutrientes en general a través de lo que comemos”.

Mensaje de esperanza

No se agobien pensando de más en el futuro, es algo que desde siempre debimos hacer pero es difícil no planear, no proyectar y más cuando se tiene una familia a cargo.

En estos momentos lo que necesitamos es paz mental y eso sólo lo lograremos agradeciendo lo que tenemos, agradecer por la bendición de estar vivos y dejando que todo fluya; cuando soltamos el control y permitimos que las cosas tomen su rumbo, todo mejora y nos sentimos mejor.

La guapa modelo recomendó hacer lo que más nos provoque alegría como cocinar, leer, dibujar, ejercitarse o coser.