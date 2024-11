Karely Ruiz anuncia que será mamá por primera vez

La influencer Karely Ruiz compartió la feliz noticia de su embarazo en Instagram, agradeciendo el apoyo de sus seguidores.La popular influencer Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que será madre por primera vez.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió su emoción por esta nueva etapa en su vida, describiendo el día en que se enteró de su embarazo como "el más feliz de mi vida".