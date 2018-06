Karenka, fuera del Reto 4 Elementos

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Una de las participantes que pintaba para llegar a la final del Reto 4 Elementos era la cantante Karenka; sin embargo, fue eliminada de la competencia y en exclusiva para Novedades Quintana Roo platica qué la llevó a bajar la guardia y terminar fuera del reality.

“Estoy de regreso a la realidad, muy contenta con todo lo que sucedió allá adentro, muy satisfecha de mi participación, obviamente me veía como una finalista pero surgieron cosas con mi familia, la salud de mi papá, que hicieron que al final me bajoneara un poco y es lo que provocó mi salida, mi corazón estaba dentro y mi mente con mi papá. Cuando empezó el “Reto 4 Elementos” sabía que mi papá iba a empezar un tratamiento de quimioterapia muy fuerte, entonces cuando él iba a regresar me entró la desesperación de verlo, de estar con él antes de que regresara a su tratamiento, digamos que mi mente estaba con mi papi y no estaba concentrada en la competencia, hay prioridades y al principio la mía era ganar, estar en la final pero al pensar en mi papá y un tratamiento de quimio, mi prioridad se volvió mi papá y eso fue lo que pasó, nunca me dejé ganar pero ya tenía la cabeza en otros lado”, detalló la cantante.

Una mujer renovada

Después de estar casi tres meses dentro del Reto 4 Elementos, la cantante Karenka tuvo que decir adiós a sus compañeros y a su nuevo amor Memo Corral, ya que fue la participante que dejó la competencia en la semana y no fue ni por lesión o por dejarse vencer, sino que el corazón y la mente de la cubana estaban con su padre, quien tuvo que viajar a Cuba para un tratamiento de quimioterapia, así lo compartió con Novedades Quintana Roo la participante que estaba a punto de llegar a la final.

“Fue una experiencia intensa, jugué como una guerrera hasta el último día, tomé decisiones fuertes con valentía por mi equipo, nunca me di por vencida, nunca me dejé de amar, me comí todas las cucarachas que era necesario comerse, me metí a los ataúdes con víboras que tenían que ser, jugué un juego como guerrera y no llegué a la final por esa situación mental, pero son cosas de la vida. Me lastimé, tuve un esguince súper fuerte del que me tuve que recuperar jugando, eso fue un gran reto para mí, mucha gente se lastimó y salió de la competencia, yo no, al final no salí por estar lastimada sino porque yo ya no estaba mentalmente ahí”, expresó la cantante.

Durante la competencia, Karenka demostró tener fuerza, agallas y muchas ganas de ganar al lado del equipo de Los Renovados; sin embargo, la salud de su papá cambió sus prioridades y al final, su concentración estaba enfocada en salir para abrazar a su padre y así fue. Sin embargo, la experiencia vivida le dejó grandes amigos y un nuevo amor.

“Entre mis favoritos para la final están Rasta y Memo, mi hermano del alma y mi nuevo amor, nuestra relación se dio de manera orgánica y natural, fue algo espontáneo. Ahora tengo una nueva esperanza, porque lo que uno vive allá adentro no es lo mismo que vamos a vivir afuera, es algo que nació en un reality y bueno ahora que él salga veremos que nos depara la vida en la realidad, ahora viene el reto de verdad. Memo es una persona muy noble, muy lindo, ahora que estemos juntos veremos hacia dónde va a esta relación, el futuro es incierto, yo vivo en Playa, él en México, estoy acostumbrada a viajar, ojalá él aguante mi ritmo de artista”, detalló la enamorada mujer, quien no pudo contener el llanto ante la despedida.

Retoma su carrera, ahora con más fuerza

“Ahora estoy ya haciendo fotos para continuar con mi carrera, el nuevo show de Karenka ya está a la venta, así que ya me pueden contratar cuando quieran porque soy cantante. Estoy preparando nuevo disco, nuevo show, todo nuevo, soy una Karenka renovada, buen título para que así se llame la gira”, dijo.

Justamente, la participación de Karenka en la competencia la volvió una mujer completamente diferente y renovada.

“Entré al reality soltera, ya había terminado desde hace meses con mi pareja, nunca me imaginé que fuera a pasar esto y encontré el amor. Te vuelves más sensible, consciente, tolerante, más guerrera, fue una experiencia maravillosa que me volvió más fuerte como ser humano, he bajado un montón de kilos, de tantas pistas y tanto entrenamiento, salí de ahí súper fit. Aquí estoy muy contenta de haber dejado una huella, logré lo que yo quería, conseguí más popularidad y es un paso más en mi carrera. El no puedo ya no existe en mi vida. Espero pronto ir a tomarme unos días de vacaciones en Cancún, un beso a todos en mi tierra quintanarroense”, finalizó.